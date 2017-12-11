НА ДОНЕЧЧИНІ ЧЕРЕЗ СЛУЖБОВУ НЕДБАЛІСТЬ НА ЛАВІ ПІДСУДНИХ ОПИНИЛАСЯ СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ

Керівником Волноваської місцевої прокуратури затверджено обвинувальний акт стосовно секретаря Курахівської міської ради щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).
Досудовим розслідуванням установлено, що у грудні 2013 року секретар, виконуючи обов’язки голови Курахівської міської ради, підписала договір про закупівлю за державний кошт контейнерів для збору сміття у кількості 400 штук.
Відповідно до акту прийому-передачі контейнери передано в належному стані, без наявних дефектів і пошкоджень, хоча фактично поставлені вони не були. В той же час, за них перераховано бюджетні кошти в сумі понад 1,3 млн грн.
Таким чином, внаслідок службової недбалості секретаря місцевому бюджету територіальної громади Курахівської міської ради нанесено збитків на загальну суму понад 1,3 млн грн.
На теперішній час обвинувальний акт скеровано до Мар’їнського районного суду Донецької області.
Довідково: санкції статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або без такого.