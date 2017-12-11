ГОРОСКОП НА 11 ГРУДНЯ

ОВЕН
Овни сьогодні будуть цілий день лінуватися. Увечері краще не залишати свій будинок.
ТЕЛЕЦЬ
Тельцям добре б подумати про відпочинок і спланувати поїздку за кордон.
БЛИЗНЮКИ
Близнюкам сьогодні захочеться конфліктувати, але зірки радять не підвищувати голосу і вести себе розсудливо.
РАК
Ракам доведеться попрацювати, щоб заробити авторитет в колективі. Вечір краще присвятити собі.
ЛЕВ
Левам варто уникати людних місць і не спілкуватися з незнайомцями.
ДІВА
Діви сьогодні будуть в ударі. Ваш внесок у роботу обов’язково помітить начальство. Не варто хвалитися успіхами перед колегами.
ТЕРЕЗИ
День сприятливий для проведення ділових переговорів, що стосуються співпраці.
СКОРПІОН
Скорпіонам сьогодні не варто брехати і перебільшувати. Ваші словами можуть використовувати проти вас.
СТРІЛЕЦЬ
Стрільці сьогодні захочуть звернути гори заради партнера, але він не оцінить їх подвигу. Можливі сварки в родині.
КОЗЕРІГ
Козерогам не варто сьогодні працювати більше, ніж вони можуть. Може підвести здоров’я.
ВОДОЛІЙ
Водоліям варто добре подумати перед тим, як прийняти важливе рішення.
РИБИ
Рибам сьогодні не варто налягати на борошняне. А ось зайнятися спортом — відмінна ідея.