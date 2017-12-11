В УКРАЇНІ БЕЗ СВІТЛА ЧЕРЕЗ НЕГОДУ — 537 НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру) в Україні станом на ранок понеділка залишаються без електропостачання 537 населених пунктів у 14 областях.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
«Протягом 10-11 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 537 населених пунктів у 14 областях, а саме: Черкаська – 150 н.п., Київська – 114 н.п., Львівська – 54 н.п., Полтавська – 52 н.п., Кіровоградська – 41 н.п., Дніпропетровська – 24 н.п., Одеська — 24 н.п., Запорізька – 19 н.п., Чернігівська – 19 н.п., Сумська – 14 н.п., Херсонська – 10 н.п., Миколаївська – 7 н.п., Закарпатська – 6 н.п. та Донецька — 3 н.п.», — йдеться у повідомленні