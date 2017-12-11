В ПОКРОВСЬКІЙ ОДПІ ОБГОВОРЮВАЛИСЬ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ У СТОСУНКАХ З ОРГАНАМИ ДФС

Днями заступником начальника – начальником Ясинуватсько-Авдіївського відділення Покровської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Наталією Кононіхіною в Центрі обслуговування платників Мирноградського та Ясинуватсько-Авдіївського відділень проведено зустріч у форматі круглого столу на тему: «Механізми забезпечення прав платників у стосунках з органами ДФС».
На початку заходу заступник начальника – начальник зазначила, що ознакою правової держави є, у т.ч. реалізація прав людини і громадянина. Одним з базових механізмів, які безпосередньо сприяють зміцненню законності в податковій сфері, є передбачене статтею 17 Податкового кодексу України право платника податків на оскарження рішень та дій (бездіяльність) органів ДФС.
Право людини на звернення до органів влади передбачено ст.40 Конституції, Законом України «Про звернення громадян», на підставі якого кожен громадянин має право направляти до органів фіскальної служби як індивідуальні, так і колективні письмові звернення. В органах ДФС — це забезпечення права на звернення, на доступ до публічної інформації, на отримання адміністративних послуг юридичними та фізичними особами, забезпечення реалізації інших прав платників податків.
Наталія Кононіхіна проінформувала, що згідно з нормами чинного законодавства у разі надходження відповідного запиту, суб’єкт господарювання або його представник має право ознайомитись зі своєю обліковою справою, яка зберігається в контролюючому органі за основним місцем обліку платника податків, із врахуванням обмежень, встановлених для допуску до документів, що містять службову інформацію.
Заступник начальника – начальник Ясинуватсько — Авдіївського відділення звернула увагу, що центр обслуговування платників — це місце, де платники в комфортних умовах мають змогу отримати адміністративні послуги та вичерпні податкові консультації, подати звітність, скористатись спеціально облаштованими для них комп’ютеризованими робочими місцями. Будь яке звернення платника не залишається поза увагою податківців.