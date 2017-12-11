ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 11 ГРУДНЯ

- 220 — Цао Пі примусив імператора Сянь Хань зректися престолу династії Хань. Утворилася імперія Цао Вей. Починається період Трьох царств
- 361 — Флавій Клавдій Юліан вступив у Константинополь як єдиний імператор Римської імперії
- 630 — Мухамед привів 10000 армію під стіни Мекки
- 969 — імператор Никифор II Фока вбитий своєю дружиною Феофанією і її коханцем, який невдовзі став імператором Іоанном I Цимісхієм
- 1098 — хрестоносці Боемунда Тарентського і Раймунда Сен-Жильського штурмом оволоділи сирійською фортецею Мааррет-ен-Нууман
- 1474 — Ізабелла І Кастильська коронована королевою Кастилії і Леону
- 1282 — Битва при мості Оревінд: Ллівелін ІІІ ап Гріфід, останній принц Уельський, вбитий в Cilmeri, недалеко від Builth Wells, Уельс
- 1602 — несподівана атака об’єднаних загонів Карла Еммануїла I, герцога Савойського і Філіпа III Іспанського, відбита мешканцями Женеви. У пам’ять про цю подію засноване щорічне свято «де l’Escalade»
- 1648 — вночі повстанці захопили київський замок. Початок козацького повстання на київщині
- 1688 — Славна революція: Джеймс II Англійський, намагаючись втекти до Франції, нібито кидає велику державну печатку в Темзу
- 1694 — Франциск І став князем Парми
- 1708 — війна за іспанську спадщину: капітулювала фортеця Ліль
- 1769 — у Великій Британії запатентували жалюзі
- 1785 — імператор священної римської імперії Йосиф ІІ видав патент про легалізацію масонських лож, та їх права
- 1789 — засновано університет Північної Кароліни
- 1792 — Французька революція: короля Людовик XVI притягнуто до суду за державну зраду Національній Конвенції
- 1813 — VI антифранцузька коаліція: Наполеон Бонапарт уклав сепаратне перемир’я з Іспанією
- 1815 — сенат США створює спеціальний комітет з фінансів і єдину національну валюту — долар США
- 1816 — Індіана проголошена 19 штатом США
- 1829 — в головному соборі Мадрида укладено шлюб короля Іспанії Фердинанда VII з герцогинею сицилійською Марією-Христиною
- 1844 — в Бостоні дантист Горас Веллс вперше використав закис азоту, як анестетик у стоматології
- 1848 — революція в Угорщині: ескадрон 2-го уланського полку на чолі з підполковником Владиславом Тхужніцьким, за підтримки батальйону гонведу затримав і успішно відбив атаку австрійського корпусу фельдмаршала Франца фон Шліка після поразки угорців у битві під Кошицями
- 1852 — у Парижі відкрили найстаршу з нині чинних циркових споруд
- — папа римський Пій IX дозволив заснувати загребську римо-католицьку метрополію
- 1862 — громадянська війна в США: розпочалась перша битва під Фредеріксбургом
- 1866 — стартувала перша трансатлантична вітрильна регата
- 1865 — Венізелос Руфос утретє став прем’єр-міністром Греції
- 1868 — парагвайська війна: бразильські війська перемогти парагвайську армію в битві при Авей
- — у Санкт-Петербурзі представники 19 країн Європи підписали декларацію «про заборону застосування вибухових та запалювальних куль»
- 1872 — уперше в історії США губернатором штату став чорношкірий — Пінкі Бентон Стюарт обраний головою Луїзіани
- 1888 — крах французької акціонерної компанії «PANAMA», створеної для спорудження Панамського каналу
- 1894 — У Парижі відкрили першу в світі автовиставку, у якій брало участь 9 фірм
- 1899 — англо-бурська війна: У битві при Магерфонтейном бури на чолі з генералом Пітом Кроньє завдати поразки британцям під командуванням лорда Метуена, що намагалисяся зняти облогу з Кімберлі
- 1907 — будівлю парламенту Нової Зеландії майже повністю знищено пожежею
- 1915 — перший президент Китайської республіки Юань Шикай проголосив себе імператором
- 1919 — більшовики створили Всеукраїнський революційний комітет (ревком) на чолі з Григорієм Петровським
- — більшовицькі війська без бою вступили в Харків і Полтаву
- 1920 — ірландська війна за незалежність: В помсту за засідки ІРА, британські війська спалили і пограбували багато приватних будівель в місті Корк
- 1921 — в селі Гребінки Білоцерківського повіту Київської губернії заарештовано отамана Перепилицю
- 1924 — у Харкові відкрилася Всеукраїнська партійна нарада виробничих осередків
- 1936 — король Великої Британії Едвард VIII зрікся престолу, оскільки парламент і церква не схвалили його наміру одружитися з двічі розлученою американкою Волліс Ворфілд-Сімпсон
- 1937 — Сталін у Великому театрі (Москва) вимовив крилату фразу: «Депутат — слуга народу»
- — Італію виключили з числа членів Ліги Націй
- 1941 — радянські війська залишили з боями районний центр Савинці Харківської області
- — Третій Рейх та Італія оголосили війну США
- 1946 — американський мільярдер і філантроп Джон Рокфеллер подарував 18 акрів землі у Нью-Йорку для будівництва штаб-квартири ООН
- — при ООН створили Дитячий фонд — ЮНІСЕФ
- — у Великій Британії запатентували перший програмувальний комп’ютер
- 1957 — музикант Джері Лі Льюїс одружився з 14-літньою кузиною. Довідавшись про це, американська публіка бойкотувала його записи
- 1961 — американський авіаносець доправив у Сайгон бойові гелікоптери — почались перші прямі поставки зброї уряду Південного Вьетнаму у боротьбі з червоними партизанами
- 1963 — Френк Сінатра заплатив викуп в $240 тисяч за свого сина.
- 1972 — Юджин Сернан і Гаррісон Шмітт (астронавти космічного корабля «Аполлон-17») востаннє (станом на 2012) вийшли на поверхню Місяця, провівши у долині Таурус-Літтров 75 годин. Це була 6-а в історії висадка людей на Місяць
- 1981 — лондонський Біг Бен зупинився від холоду (о 12:27)
- 1987 — в Єгипті в результаті зіткнення шкільного автобуса з потягом загинули 42 дитини
- 1993 — тріумф репера Снупа Дога (його дебютний альбом Doggy Style очолив чарт США)
- 1993 — вітальну телеграму Хрущова Гагаріну (12 квітня 1961) на аукціоні у Нью-Йорку продали за $ 68 500 (світовий рекорд вартості телеграм)
- 1997 — ухвалили Кіотський протокол — міжнародну угоду про обмеження викидів в атмосферу парникових газів
- 1998 — аеробус A310-200 «Тайських авіаліній» зазнав катастрофи біля аеропорту «Сурат Тані» (Таїланд), загинула 101 людина
- 2000 — музикант Річард Ешкрофт одержав виробничу травму, упавши зі сцени в Бірмінгемі та зламавши два ребра
- 2000 — в Австралії почався судовий процес проти 9 авіакомпаній, які не попередили пасажирів про можливість виникнення тромбозу під час польоту
- 2003 — в Україні почав роботу перший кінодистриб’ютор артхаусного кіно — «Артхаус Трафік»