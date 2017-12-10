ІМЕНИНИ 10 ГРУДНЯ

Всеволод — чоловіче ім’я має слов’янське коріння. Походження імені Всеволод пов’язано з двома слов’янськими словами – «все», що означає «весь», і «волод», тобто «володіти». Таким чином, ім’я Всеволод можна перевести як «володіє всім».
Гаврило — єврейське ім’я, що означає «божественний воїн чи фортеця Бога».
Роман — ім’я Роман у перекладі з латинської означає «римлянин», «римський», «з Риму». Походження імені Роман не викликає суперечок та сумнівів – це один з варіантів вимови Ромул, імені засновника Риму.
Яків — це біблійне ім’я, в буквальному перекладі з івриту означає «наступний по п’ятах». За біблійними переказами Яків був близнюків Ісава і народився слідом за ним, тримаючись за п’яту свого старшого брата. Яків відзначається у всіх авраамічних релігіях: в іудаїзмі, християнстві та ісламі.