Актуально:

ІМЕНИНИ 10 ГРУДНЯ

10.12.2017 Варто знати Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Всеволод — чоловіче ім’я має слов’янське коріння. Походження імені Всеволод пов’язано з двома слов’янськими словами – «все», що означає «весь», і «волод», тобто «володіти». Таким чином, ім’я Всеволод можна перевести як «володіє всім».

Гаврило — єврейське ім’я, що означає «божественний воїн чи фортеця Бога».

Роман — ім’я Роман у перекладі з латинської означає «римлянин», «римський», «з Риму». Походження імені Роман не викликає суперечок та сумнівів – це один з варіантів вимови Ромул, імені засновника Риму.

Яків — це біблійне ім’я, в буквальному перекладі з івриту означає «наступний по п’ятах». За біблійними переказами Яків був близнюків Ісава і народився слідом за ним, тримаючись за п’яту свого старшого брата. Яків відзначається у всіх авраамічних релігіях: в іудаїзмі, християнстві та ісламі.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , ,

Додати коментар