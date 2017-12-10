У народі святий Роман був широко відомий як цілитель і помічник у лікуванні жіночих хвороб. Йому молилися про те, щоб випробувати радість материнства.
У церкві 10 грудня відзначається свято під назвою Знамення. Вшановується один з найважливіших образів у православ’ї — ікона Пресвятої Богородиці, яка називається «Знамення». Зображена на ній Богоматір в процесі здійснення молитви. Також зображено немовля Ісус на грудях у Марії. Ікона відома як чудотворна. Про це стало відомо в XII столітті, коли війська під проводом князя Андрія Боголюбського вирушили на облогу Великого Новгорода. Переказ свідчить, що на третю ніч після облоги архієпископ Новогородскій почув зверху голос, що звелів йому винести ікону пресвятої Богородиці з церкви Спаса Преображення, обнести нею фортечну стіну. В результаті, війська стали стріляти, і одна з стріл потрапила в ікону, після чого з очей Богоматері полилися сльози. Вороже військо, долає жахом, стало відступати. Незабаром в честь цієї пам’ятної події було встановлено свято під назвою Знамення. Від нього люди завжди чекали чогось особливого, яких-небудь знаків, які дозволять передбачити долю або майбутнє. Природно, в цей час аналізували природні явища і намагалися передбачити, якою буде погода в найближчі дні або місяці.
Рибалки 10 грудня на промисел не ходили, оскільки прикмети говорили, що до знаменує всі риби ховаються у вирах, і рибалка буде безперспективною. У лісах в цей час лосі втрачали старі роги. Одночасно відзначали день святого Романа, якому молилися про позбавлення від безпліддя. Говорили, що цей преподобний володів даром чудотворення і допоміг багатьом жінкам вилікуватися від безпліддя.
Якщо 10 грудня була відлига, то селяни намагалися не працювати. Так, не можна було в’язати, шити або щось лагодити, оскільки можна ненароком тепло зашити, і тоді це призведе до загибелі озимини.
Народні прикмети на 10 грудня
- Якщо людина народилася в день Романа, то в якості талісмана йому рекомендується носити аметист і лазурит
- Якщо на світанку стати обличчям до північного вітру, то, відповідно до прикметами, всі біди й печалі з ним підуть
- Дим з труби йде стовпом — мороз буде. Якщо ж він стелиться вниз, можна очікувати відлига
- Багряна зоря 10 грудня — буде вітряна погода
- Корови сопуть і фиркають — скоро буде похолодання
- На каганці багато нагару 10 грудня — чекай похолодання
- Ліс шумить — найближчим часом відлига буде
- Горобці дружно цвірінькають 10 грудня — чекай тепла
- Якщо в грудні зловити щуку з ікрою, то в квітні буде багато дощів