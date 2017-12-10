ГОРОСКОП НА 10 ГРУДНЯ

ОВЕН
У поїздках будьте обережні і уважні. Можливі непорозуміння.
ТЕЛЕЦЬ
День сприятливий для початку співпраці, можливі знайомства.
БЛИЗНЮКИ
Ви сміливо і рішуче беретеся за те, що виявилося не під силу іншим.
РАКИ
Не бійтеся здійснювати екстравагантні вчинки.
ЛЕВ
Не пропустіть шанс заручитися підтримкою впливових людей
ДІВА
Можливі романтичні захоплення, ви легко зачаровуєте тих, хто вам цікавий
ТЕРЕЗИ
Не робіть нічого, поки не визначитеся зі своїми цілями і пріоритетами.
СКОРПІОН
День сприятливий для проведення ділових переговорів, що стосуються співпраці.
СТРІЛЕЦЬ
День відмінно підходить для спілкування з союзниками і пошуку однодумців.
КОЗЕРІГ
Можливі серйозні зміни на краще в особистому житті.
ВОДОЛІЙ
Життєвий потенціал трохи знижений, тому бажано уникати будь-якої діяльності.
РИБИ
Цей день обіцяє успіхи в роботі, значний прогрес у справі, яка для вас особливо важлива.