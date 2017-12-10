ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 10 ГРУДНЯ

- 1520 — Мартін Лютер привселюдно спалив папську буллу Exsurge Domine про відлучення його від церкви у Віттенбергу.
- 1637 — Козацько-селянські війська під проводом Павла Бута зазнали поразки від поляків біля містечка Боровиця.
- 1684 — Едмунд Галлей зачитав на засіданні Королівського товариства роботу Ісаака Ньютона De motu corporum in gyrum, в якій закони Кеплера були виведені на основі теорії тяжіння.
- 1768 — у Великій Британії засновано Королівську Академію Мистецтв, найбільш впливову та авторитетну Асоціацію художників Великої Британії.
- 1817 — Міссісіпі став 20-м штатом США. Його назва у перекладі з мови індіанців означає «Велика ріка». Інші назви — «Штат магнолії» і «Штат гостинності».
- 1901 — у Стокгольмі вручені перші Нобелівські премії.
- 1948 — Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини (10 грудня відзначається як День прав людини).
- 1953 — вийшов 1-й номер журналу «Плейбой».
- 1960 — почалося будівництво нафтопроводу «Дружба»
- 1981 — американський журнал The New England Journal of Medicine опублікував замітку про нове захворювання, яке призвело до загибелі 95 чоловік, в основному серед гомосексуалістів. Пізніше недуг отримав назву «синдром набутого імунодефіциту» (СНІД).
- 1999 — Панамський канал перейшов під юрисдикцію Панами (раніше був під юрисдикцією Сполучених Штатів).