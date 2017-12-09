ПРИКМЕТИ НА 9 ГРУДНЯ

У народі це свято називали Днем Юрія Холодного, Юрія Зимового, Егорьев день. Вважали, що саме 9 грудня ведмідь укладається на зимову сплячку у своїй барлозі — настільки холодно ставало.
Люди вирушали до криниць, щоб послухати воду і зрозуміти, якою буде зима. Так, якщо вода 9 грудня була тиха і без хвилювань, то зима буде теплою, без хуртовин та морозів. Якщо ж з дна колодязя чувся шум і гул, то це прикмети до того, що зима буде морозною, з хуртовинами і хуртовинами.
Говорили, що на Юрія потрібно остаточно роздати всі наявні борги.
У церкві 9 грудня вшановується пам’ять мученика Георгія Побідоносця. Народився він приблизно в III столітті на території Каппадокії. Батьки Георгія були християнами, а тому, виховували свого сина у вірі та благочесті. Однак спочатку Георгій не був настільки відомий у християнському середовищі. Більш того, він чудово проявив себе, перебуваючи на військовій службі при імператорі Діоклетіані. Хоча після того, як останній ініціював гоніння християн, Георгій роздав все своє майно бідним людям, а сам вирушив до Диоклетиану і відкрито заявив, що є християнином. Незважаючи на те, що до цього Георгія служив вірою і правдою імператору, Діоклетіан наказав піддати його численних тортур. Перед смертю Георгій осінив хресним знаменням статую Аполлона, після чого ідоли в храмі зруйнувалися. Дружина імператора кинулася до ніг Георгія і просила його пробачити Діоклетіана і гріхи, вчинені ним. В результаті, разом з Георгієм вона загинула від рук язичників. Згідно з переказами, однією з посмертно скоєних чудес Георгія є вбивство змія, який спустошував землі в Бейруті. Саме тому, Георгія Побідоносця часто зображують саме з списом.
9 грудня відзначали Юріїв день, який був дуже важливий для селян, адже саме зараз вони могли перейти від одного господаря до іншого. Цей звичай був скасований Борисом Годуновим, але фраза «Ось тобі, бабуся, і Юріїв день» залишилася в народі, означаючи упущену можливість.
Якщо людина збирався у далеку дорогу 9 грудня, то прикмети свідчили, що необхідно було обов’язково замовити молебень в церкві. Також слід роздати всі борги, інакше все життя ходити в боржниках доведеться. Забивали двері повстю або рогожею, а також конопатили льоху і вікна, щоб захистити зиму від сильних морозів. Оскільки Григорія вважали захисником домашніх тварин, молилися святому про безпеку і здоров’я худоби, щоб їх дикі звірі не чіпали. Були поширені обряди на цю тему. Наприклад, 9 грудня кидали вугілля у воду, а потім кілька жаринок відносили в сараї, де перебували домашні звірі та птахи.
Народні прикмети на 9 грудня
- Багато снігу випало до цього моменту — на Григорія Вешнего (6 травня) все розтане, і нова трава виросте
- Холодний день передвіщає, що 9 грудня буде сильний мороз, а сама зима буде суворою
- Якщо людина народилася 9 грудня, то її талісманом є хризоберил або халцедон
- Недалеко від будинку вовк виє — сильні морози будуть
- Стійка заметіль протягом усього дня — раннє напування бджіл буде
- Випав іній 9 грудня — буде гарний урожай
- Північний вітер віщує морози