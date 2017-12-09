ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 9 ГРУДНЯ

- 1905 — у Франції прийнято закон про розділення церкви та держави
- 1918 — Директорія УНР ухвалила постанову про скасування законів гетьманського уряду в галузі робітничого законодавства й відновила закон про восьмигодинний робочий день.
- 1929 — Газета «Правда» вперше висунула гасло «П’ятирічку — у чотири роки!»
- 1943 — війська 2-го Українського фронту та партизани зайняли місто Знам’янка Кіровоградської області
- 1948 — Генеральна Асамблея ООН ухвалила Міжнародну конвенцію про попередження злочину геноциду й покарання за нього.
- 1968 — у Сан-Франциско на професійній конференції Дуглас Карл Енгельбарт вперше публічно продемонстрував винайдені ним або в його лабораторії комп’ютерну мишу і гіпертекст.
- 1994 — у Північній Атлантиці біля Канади зазнало аварії і затонуло суховантажне судно Чорноморського пароплавства «Сальвадор Альєнде». Двоє членів екіпажу врятовані, 7 загинуло, 22 пропали безвісти.
- 1997 — зробили перший телефонний дзвінок у мережі мобільного зв’язку «Київстар»
- 2004 — Набрали чинності ухвалені Верховною Радою України закони про зміни до Конституції та особливості проведення голосування 26 грудня на виборах президента України.
- 2011 — заявила про закриття українська студія GSC Game Publishing, яка розробила відомі ігри S.T.A.L.K.E.R. i Козаки. S.T.A.L.K.E.R. 2, проект компанії GSC Game World, був заморожений.