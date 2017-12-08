ІМЕНИНИ 8 ГРУДНЯ

Ярослав — значення імені – той, що славить Ярилові; яскрава слава; славний і сильний. Походження імені стародавнє слов’янське, від слів “яр” (ярий) і “слав” (слава).
Олександр — ім’я поєднує в собі два інших чоловічих імені: «andres» і «alexeo». Таким чином, в значенні імені Олександр об’єднані два поняття: «алекс» в перекладі з грецького означає «захищає», а «андрос» – «оберіг». Не дивно, що таке відоме, красиве і звучне ім’я носили багато великі люди. В іншій трактовці ім’я Олександр означає «мужній захисник».
Василь — чоловіче ім’я, яке має давньогрецькі корені. Походження імені пов’язано з грецьким словом «басилиос», що означає «царський», «царствений».
Віктор — чоловіче ім’я латинського походження, яке набуло широкого поширення в епоху зародження християнства. Походження імені пов’язане з латинським словом, яке перекладається як «перемога», «переможець».
Іван — ім’я на івриті звучить як Йоханан, що в перекладі означає «буде помилуваний», «Бог пожалів».
Микола — ім’я складається з двох давньогрецьких слів: «nicos» – «переможець, перемога» і «laos» – «народ». Тобто значення імені можна розшифрувати як «переможець народів».
Павло — у перекладі з латинського ім’я Павло означає «маленький», «малюк», «незначний». Існує думка, що ім’я Павло трактується як «молодший». Ім’я Павло походить від слова «паулюс», що перекладається з латинської як «маленький».
Петро — чоловіче ім’я має давньогрецькі корені. Походження імені пов’язано з давньогрецьким словом, яке перекладається як «скеля» або «камінь».