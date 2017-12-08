ЧЕКАЙТЕ ДО БЕРЕЗНЯ: ОТРИМАТИ БІОМЕТРИЧНИЙ В ТЕРМІН ДОКИ НЕ ВИЙДЕ

У Державній міграційній службі України повідомили, коли і в зв’язку з чим видача біометричних паспортів відбуватиметься в строк.
«У січні 2018 року на поліграфкомбінаті« Україна» заплановано запуск додаткової лінії персоналізації паспортів, що дозволить протягом найближчих місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів в терміни до 7 або 20 робочих днів в залежності від суми сплаченого адміністративного збору», — повідомляють в ДМС .
Уточнюється, що всі затримки при оформленні біометричного паспорта сьогодні обумовлені ручною обробкою всіх звернень і обмежуються фізичними можливостями працівників.
У міграційній службі також попередили, що, як і раніше, не варто планувати закордонну подорож, не маючи на руках чинного паспорта, а також звертатися до посередників, які обіцяють скорочені терміни виготовлення паспорта. Швидше все одно не вийде.
Нагадаємо, в Держміграції заявляли, що можливе падіння ажіотажу на біометричні паспорти.