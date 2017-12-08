У КОСТЯНТИНІВЦІ ЗААРЕШТОВАНО ЧОЛОВІКА, ПІДОЗРЮВАНОГО У ЗҐВАЛТУВАННІ 10-РІЧНОЇ ДИТИНИ

За клопотанням Костянтинівської місцевої прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, який підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо малолітньої особи) КК України.
5 грудня, близько 15:00, до чергової частини поліції надійшло повідомлення від мешканця м. Костянтинівки про те, що ним щойно затримано чоловіка, який зґвалтував його малолітню доньку.
За попередніми даними установлено, що 10-річна дівчинка поверталась зі школи додому та між 9 та 10 поверхами свого будинку її затримав невідомий чоловік. Погрожуючи дитині вбивством, зловмисник, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння, вивів її з під’їзду та силоміць затягнув у покинуту будівлю, що знаходилась неподалеку.
Побоюючись викриття та продовжуючи залякування, чоловік відібрав у дитини мобільний телефон, ударив її по голові, змусив роздягнутися та задовольнив свою статеву пристрасть неприроднім способом.
У пошуках доньки, яка не відповідала на дзвінки, батько прийшов до вказаної будівлі, де застав правопорушника на місці скоєння злочину.
На даний час 21-річному затриманому, раніше судимому за майнові злочини, повідомлено про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення та його відправлено до слідчого ізолятору. Стан досудового розслідування перебуває на особистому контролі у керівника Костянтинівської місцевої прокуратури.
Прес-служба прокуратури Донецької області