РАДА ПРИЙНЯЛА ДЕРЖБЮДЖЕТ-2018: ЩО ЧЕКАЄ УКРАЇНЦІВ

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому проект державного бюджету України на 2018 рік, доопрацьованого з урахуванням бюджетних висновків та затвердженого урядом до другого читання 1 грудня.
За ухвалення законопроекту «Про Державний бюджет України на 2018 рік» в цілому з низкою поправок проголосували 273 депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів. Голова Верховної Ради Андрій Парубій наголосив, що закон прийнято з урахуванням озвучених поправок представниками Комітету Верховної Ради з питань бюджету, який підсумував озвучені в сесійній залі пропозиції представників Комітету з питань національної безпеки і оборони та інших депутатів.
Крім того, як зазначив Парубій, законопроектом передбачено розгляд можливості підвищення мінімальної заробітної плати до 4,2 тис. грн після першого кварталу. Підсумовуючи обговорення проекту, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підкреслив, що 2018 рік має стати роком економічного зростання та реальних змін в соціальній сфері.
«В проекті бюджету передбачена норма про коригування мінімальної заробітної платі в залежності від зростання національної економіки. Я сподіваюсь на те, що мінімальна заробітна плата буде збільшена. Є з цього питання звернення президента, — сказав голова уряду. За його словами, питання щодо підвищення мінімальної заробітної плати до рівня 4,1 тис.-4,2 тис. грн розглядатиметься за результатами першого кварталу наступного року.
Прийнятий державний бюджет України на 2018 рік передбачено доходи у розмірі 913,6 млрд грн, витрати – 988,6 млрд грн, дефіцит — 81,8 млрд грн, граничний обсяг державного та гарантованого державою боргу — 2,747 трлн грн.
У процесі доопрацювання проекту держбюджету уряд погіршив показник очікуваної інфляції в наступному році до 9% з 7%, очікуваних раніше, при цьому показник зростання економіки залишився на колишньому рівні в 3%.
Нагадаємо, бюджетний комітет Ради рекомендував парламенту ухвалити державний бюджет України на 2018 рік у другому читанні й у цілому з урахуванням ряду поправок комітету та після прийняття змін до Податкового і Бюджетного кодексів. Відповідні законопроекти — №6776-д про внесення змін до Податкового кодексу щодо підвищення ставок ряду податків та зборів і №7116 про зміни до Бюджетного кодексу – парламент прийняв 7 грудня.