ПРОКУРАТУРА ВИМАГАТИМЕ СУВОРІШОГО ПОКАРАННЯ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ, ЩО СКОЇЛИ РОЗБІЙНИЙ НАПАД НА ЛІТНЮ ЖІНКУ

У ході досудового розслідування, яке проводилося під процесуальним керівництвом Волноваської місцевої прокуратури встановлено, що у жовтні 2016 року троє чоловіків вчинили розбійний напад на 79-річну пенсіонерку.
Одягнувши саморобні маски, зловмисники проникли до будинку літньої жінки, де побили потерпілу металевим предметом та, намагаюсь її задушити, вимагали повідомити про місцезнаходження цінних речей і грошей.
Не знайшовши у будинку потерпілої будь-яких цінностей та грошових коштів, чоловіки заволоділи двома мішками картоплі, двома сітками з цибулею та часником, а також старим телевізором.
У результаті злочинних дій літня жінка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Вироком Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя двом нападникам призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, третьому — 4 роки з конфіскацією майна.
Волноваська місцева прокуратура не погодилась з призначеним покаранням у зв’язку з його м’якістю, тому готує апеляційну скаргу до Апеляційного суду Донецької області та вимагає для чоловіків максимальне покарання, передбачене ч. 3 ст. 187 (розбій) КК України – 12 років позбавлення волі.
Прес-служба прокуратури Донецької області