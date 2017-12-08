ПРИКМЕТИ НА 8 ГРУДНЯ

У церкві 8 грудня вшановується пам’ять папи римського Климента I, який належав до числа 70-ти апостолів. Він дуже шанують в православ’ї з тієї причини, що вважається одним з перших проповідників на російських землях, куди він був засланий з Риму. Про життя Климента відомо не дуже багато. Згідно з існуючими даними, ця людина народилася в багатій родині римських жителів. Батьки Климента незабаром після його народження вирушили до Афін морським шляхом. Однак корабель зазнав корабельну аварію, в результаті чого Климент, його батьки і ще троє братів вижили, але втратили один одного. Климент же подумав, що його близькі померли і став довго думати над тим, що відбувається після смерті. Саме таким чином він приходить до Бога. Цікаво, що тільки після хрещення Климент все-таки зміг відшукати своїх батьків. В цілому, Климент був відомий своїм благочестям і добротою.
У народі говорили, що Климент приводить із собою сувору зиму. Існувало безліч цікавих прийме для цього дня. Наприклад, вважалося, що не можна починати роботу після сніданку — трудитися 8 грудня було потрібно саме натщесерце. Пов’язано це було з тим, що, наприклад, тією ж молотьбою займатися складно, якщо шлунок повний — буде важко нахилитися, знизитися рухливість.
Саме 8 грудня жінки приймалися прясти, сівши біля вікна, оскільки через велику кількість снігу світла було більш ніж достатньо. З будинку без потреби намагалися не виходити, оскільки казали, що в цей час близько хати вовки збираються. Особливо небезпечно було вийти куди-небудь в темний час доби. Час коротали за роботою і ремеслами.
Обов’язково 8 грудня ходили до церкви для того щоб помолитися святому Клименту. Так, матері часто просили у святого захисту для своїх дітей. Вечорами збиралися разом всією родиною, говорили, співали пісні. До слова, в цей час в клунях продовжували молотьбу.
Було поширене вірування в злих духів, яких називали Тріскун. Казали, що в зимовий період, втому числі, 8 грудня, такі парфуми ганяються по полях і дмуть в кулаки. Саме тому, холодний північний вітер якраз і є їх диханням — ось такі прикмети! Тріскун стукають по гілках і стовбурах дерев, по промерзлій землі. Влітку вони зазвичай дрімають, але взимку прокидаються і з першим снігом потрапляють на землю. Говорили, що дуже не любив суворий дух тих, хто на холоднечу скаржиться, і може покарати їх хворобами. Тому, важливо було завжди бути бадьорим і веселим — саме тоді мороз нагородить міцним здоров’ям і гарним рум’янцем.
Народні прикмети на 8 грудня
- Якщо сніг іде, то літо дощовим буде
- Якщо людина народилася 8 грудня, то в якості талісмана їй необхідно носити гірський кришталь або корунд
- У мороз на річковому льоду 8 грудня видна зверху вода — чекай потепління і дощ
- Великі снігові горби з сильним інеєм при промерзлій землі — прикмети до того, що буде хороший урожай
- Ранні півні чутні 8 грудня — буде потепління