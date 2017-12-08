ПРАВООХОРОНЦІ ЗАТРИМАЛИ ЗЛОВМИСНИКА, ЯКИЙ ПОГРАБУВАВ СВОЮ ПОПУТНИЦЮ

До Покровського відділу поліції звернувся мешканець Костянтинівки, який повідомив, що в минулому співпрацював із бойовиками, проходячи військову підготовку у складі розвідувально-диверсійного батальйону «Руської православної армії».
29-річний молодий чоловік розповів поліцейським, що у 2014 році він тривалий час не міг знайти постійне місце роботи, тому і вирішив піти на службу до терористів. «Тоді ходили чутки про те, що у ДНР великі зарплати», — каже чоловік. Наприкінці вересня 2014 року він поїхав у Донецьк та вступив до лав так званої «ДНР». Новоспечений терорист проходив початкову військову підготовку у складі одного з розвідувально-диверсійних батальйонів «Руської православної армії».
«Я заступав у наряди на контрольно-пропускні пункти на території військових навчальних закладів», — зізнається бойовик.
Однак вже через місяць молодий чоловік зрозумів, що чутки про високий заробіток у складі терористичних формувань були лише фейком та ніяку заробітну плату він не отримає. Розчарувавшись у «Руській армії» він вирішив залишити цю «роботу».
Повернувшись на територію підконтрольну українській владі, чоловік вирішив добровільно розповісти правоохоронцям про своє минуле, сподіваючись, що відверте зізнання допоможе йому уникнути кримінальної відповідальності.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 ««Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські перевіряють його свідчення щодо діяльності у лавах ДНР.
Покровський відділ
поліції Донецької області