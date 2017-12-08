КОЛИ СУБСИДІЇ НА ОПЛАТУ КОМУНАЛКИ ПОЧНУТЬ ВИДАВАТИ ГОТІВКОЮ

Влада визначила нову дату старту монетизації субсидій на компослуги. Видавати держдопомогу від держави «живими» грошима на руки в Мінфіні пропонують з 2019 року. Мета — впровадження прозорих і своєчасних розрахунків між державою і постачальниками води, тепла, газу та електрики. Держдопомогу субсідіанти отримуватимуть по фактичному споживанню, тоді як зараз субсидія виплачується в повному обсязі, відповідно до соцнормам, не менше.
Як роз’яснили у Мінфіні, реформа пройде в три етапи. Перший — на початку 2018 року впровадять монетизацію розрахунків по субсидіях на рівні підприємств-постачальників послуг.
Другий етап — підготовка монетизації субсидій для сімей до кінця 2018 го: створення єдиного реєстру субсідіантов і їх перевірка, створення необхідної інфраструктури.
Третій етап — з січня 2019 року розпочнеться перерахування грошей з Держказначейства на особисті рахунки тих, хто отримує субсидії. Простіше кажучи, суму субсидії, яку отримає людина, у неї вилучать з платіжки і віддадуть «живими» грошима. Обіцяють, що гроші надійдуть їм не пізніше 24-го числа кожного місяця, наступного за розрахунковим місяцем (наприклад, субсидії за листопад дадуть до 24 грудня). Крім того, повинні будуть передбачити механізм, який дозволить витрачати монетизовані субсидії не на «комуналку», а на будь-які інші цілі.