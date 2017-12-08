ГОРОСКОП НА 8 ГРУДНЯ

ОВЕН
Овнам не варто сьогодні розслаблятися, хоч на календарі і п’ятниця. Зберіть останні сили для титанічного ривку. Повірте, цей день вплине на вашу кар’єру в майбутньому.
ТЕЛЕЦЬ
Тельцям варто більше уваги приділяти сім’ї. Проблеми на роботі відійдуть сьогодні на другий план.
БЛИЗНЮКИ
Близнюкам сьогодні не варто довірятися незнайомим людям. Можливий факт афери або фінансового обману. Будьте уважними.
РАК
Ракам варто сьогодні зайнятися шопінгом, але всі гроші спускати на одяг не варто.
ЛЕВ
Левам потрібно уважніше поставитися до свого здоров’я, адже вони вже довгий час уникали візитів до лікаря.
ДІВА
Діви сьогодні будуть всі в роботі, але завдяки багатозадачності вони зможуть приділити час і сім’ї, і друзям.
ТЕРЕЗИ
Сьогодні вдалий день для відновлення старих ділових контактів. Тобі вдасться отримати прибуток із нового джерела доходу.
СКОРПІОН
Скорпіонам не варто критикувати свою другу половинку сьогодні. Велика ймовірність конфліктів і сварок.
СТРІЛЕЦЬ
Стрільці захочуть сьогодні раніше піти з роботи, але саме в цей день за ними пильно стежитиме керівництво.
КОЗЕРІГ
Козерогам сьогодні пригадують старі образи, але ви зможете вийти з неприємної ситуації переможцем.
ВОДОЛІЙ
Водоліям сьогодні доведеться доводити свою правоту, але завдяки спокою, ви зможете зробити це ввічливо і стримано.
РИБИ
У Риб прекрасний день у всіх напрямках. Але вечір краще провести в родинному колі.