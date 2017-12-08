ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 8 ГРУДНЯ

- 1609 — в Мілані відкрилася Амброзіанська бібліотека, друга найбільша в Європі публічна бібліотека після Бодлеанської, відкритої в Оксфорді у 1602 році. До Амброзіанської бібліотеки входить також картинна галерея.
- 1868 — у Львові засноване товариство «Просвіта».
- 1881 — згорів віденський Рінгтеатр, у якому загинуло близько 850 людей (найжахливіша театральна пожежа у світовій історії)
- 1919 — коаліція союзників (члени Антанти) визнала східним кордоном Польщі «лінію Керзона», юридично затвердивши анексію Польщею деяких українських етнічних земель — Холмщини, Підляшшя, Лемківщини та Посяння.
- 1941 — США та Велика Британія оголосили війну Японії.
- 1942 — іспанський диктатор Франциско Франко оголосив: «Світ вибирає між комунізмом і фашизмом, і я вибираю останнє»
- 1943 — війська 2-го Українського фронту зайняли районний центр Кіровоградської області Нова Прага.
- 1963 — у Неваді викрадений син американського співака Френка Сінатри
- 1963 — розпочав свою роботу Український католицький університет імені святого Климента в Римі.
- 1966 — в Егейському морі затонув грецький пором «Геракліон», здійснюючи черговий рейс з острова Крит. Причиною катастрофи стала вантажівка-рефрижератор, яка зірвалася з кріплення і проламала ворота. Загинули 264 людини.
- 1980 — кількома пострілами в спину 25-річний Марк Девід Чепмен вбив Джона Леннона, який ввечері повертався з дружиною Йоко Оно додому. Убивця навіть не намагався втекти з місця злочину.
- 1987 — у Вашингтоні генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган підписали договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.
- 1991 — на позачерговому засіданні уряду Чехо-Словацької Федеративної Республіки прийнято рішення про визнання незалежності України.
- 2004 — Верховна Рада України проголосувала за «великий пакет» — внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування та закон «Про особливості застосування закону України „Про вибори Президента України“ при переголосуванні повторного голосування у грудні 2004 року».
- 2010 — із другим запуском SpaceX Falcon 9 та першим — SpaceX Dragon, SpaceX стає першою приватною компанією, якій вдалося успішно запустити, вивести на орбіту та безпечно повернути космічний апарат.
- 2010 — японський космічний апарат IKAROS із живленням від сонячного вітрила — пролітає повз планету Венера на відстані 80 000 км.