APPLE ВИГРАЛА СУД У XIAOMI

Компанія Apple заборонила китайському виробникові мобільних пристроїв Xiaomi використовувати товарний знак Mi Pad у всіх країнах Євросоюзу. Європейський суд вирішив, що назва планшета занадто схоже на iPad, що може ввести покупців в оману. Xiaomi подала заявку на реєстрацію товарного знака в ЄС ще в 2014 році, проте Apple вирішила оскаржити цю дію і відправило скаргу до європейського патентне бюро (EUIPO). EUIPO задовольнило вимога Apple, а зараз суд підтримав позицію відомства. Xiaomi може оскаржити рішення суду і подати апеляцію до Європейського суду вищої інстанції, який винесе вже остаточне рішення з цього питання.