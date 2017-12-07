7 ГРУДНЯ — ДЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Щороку 7 грудня в Україні відзначається День місцевого самоврядування. Це професійне свято всіх, хто трудиться в міських, сільських, селищних, районних та обласних радах, хто представляє багатотисячний загін народних обранців.
Місцеве самоврядування – це, свого роду, образ громадського життя, на основі якого діє самоврядне суспільство. Це вибір вільних громадян, які довіряють обраним ними представникам і наділяють їх владними повноваженнями. Тільки таку владу і можна вважати справді народною – владою не над суспільством, а законною владою самого суспільства, для суспільства і в інтересах суспільства.
15 жовтня 1985 року європейськими державами був схвалений міжнародний пакт, який іменується «Європейська хартія місцевого самоврядування». Цей пакт зіграв і продовжує грати виключно важливу роль у становленні і розвитку класичної моделі місцевого самоврядування як в старих, так і нових європейських демократіях.
Вітаємо усіх представників місцевого самоврядування і зичимо бути гідними представниками своїх територіальних громад і успішно відстоювати їхні інтереси! Здоров’я вам, благополуччя та всіляких гараздів!