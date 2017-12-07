ІМЕНИНИ 7 ГРУДНЯ

Олександр — ім’я поєднує в собі два інших чоловічих імені: «andres» і «alexeo». Таким чином, в значенні імені Олександр об’єднані два поняття: «алекс» в перекладі з грецького означає «захищає», а «андрос» – «оберіг». Не дивно, що таке відоме, красиве і звучне ім’я носили багато великі люди. В іншій трактовці ім’я Олександр означає «мужній захисник».
Григорій — значення імені – «не спить», «бадьорий», «безсонний». Походження імені грецьке, від слова «григорео», що трактується як «пильнувати, пильнувати». Ім’я Григорій асоціюється з ідеальним християнином.
Євген — чоловіче ім’я грецького походження. Походження імені пов’язують з грецьким ім’ям Эугениос. Це ім’я має два кореня – «еу» (хороший) і «генес» (рід). Ім’я означає «благородний», «знатний».
Катерина — походить від грецького слова «чистий», що латиницею писалося як katharon. Вперше в історії воно з’являється в VI столітті у зв’язку із згадкою про ранньохристиянської великомучениці Катерини Олександрійської. На Русі це ім’я вважалося рідкісним, а про походження імені Катерина ніхто і не згадував, поки цар Олексій Михайлович у 1658 році не назвав цим ім’ям свою дочку. Після чого ім’я Катерина вписали в царський іменник. Ім’я означає «вічно чистий», «незаплямована», «непокірна».
Марк — походження імені Марк від грецького імені Мазке, яке, в свою чергу, має латинські корені. За другою версією вважається, що початок від імені римського бога Марса – бога війни, бога-покровителя стад і людей. Значення імені – з латинського «маркус» – «молоток».
Семен — це українська форма древнеіудейского імені Симеон (Шимон), що має значення «слухає», «почутий Богом»