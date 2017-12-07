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У МИРНОГРАДІ ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

07.12.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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Море квітів, теплі усмішки, піднесений настрій і сердечні поздоровлення. Усе це відбувалося 7 грудня в приміщенні мирноградського палацу культури «Україна», де пройшли урочистості та святковий концерт з нагоди– Дня місцевого самоврядування.

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