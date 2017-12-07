У МИРНОГРАДІ ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 07.12.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Море квітів, теплі усмішки, піднесений настрій і сердечні поздоровлення. Усе це відбувалося 7 грудня в приміщенні мирноградського палацу культури «Україна», де пройшли урочистості та святковий концерт з нагоди– Дня місцевого самоврядування. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:ДЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, капри, КАПРИ ТВ, Мирноград Додати коментар Отменить ответ