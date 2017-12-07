РЯТУВАЛЬНИКИ ДПРЗ-9 ЗАСТЕРІГАЮТЬ!

Ожеледиця
Рекомендації щодо заходів безпеки перед виходом із будинку:
— Прикріпіть на підбор вашого взуття перед виходом шматочки поролону (за розмірами
підбора) або лейкопластиру; наклейте лейкопластир чи ізоляційну стрічку на суху
підошву і підбір (хрест-навхрест або східцем) і перед виходом натріть піском (на один-два
дні вистачає); натріть наждачним папером підошву перед виходом, а краще-прикріпіть
його на підошву (але від води піщинки наждачного паперу рано або пізніше обсипаються).
— Пам’ятайте, що кращим для льоду є підошви з мікропористої чи іншої м’якої основи
та без високих каблуків.
— Людям похилого віку краще у «слизькі дні» взагалі не виходити з дому. Але якщо
потреба змусила, не соромтесь взяти палицю з гумовим наконечником або шипом.
Пам’ятайте, що дві третини травм люди, старші 60 років, одержують при падінні.
— Прогулянки вагітних жінок в ожеледицю без супроводження – небезпечні для
здоров’я.
Як можна зменшити ризик травм у період ожеледиці:
— Ходіть, не поспішаючи, ноги злегка розслабте в колінах, ступаючи на всю підошву.
Руки повинні бути не зайняті вантажем.
— Не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важчих
травм, особливо переломів.
— Обходьте металеві кришки люків. Як правило, вони покриті льодом.
— Не ходіть краєм проїжджої частини дороги. Це небезпечно завжди, а на слизьких
дорогах особливо. Можна впасти і вилетіти на проїжджу частину дороги.
— Не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду та в ожеледицю.
— Небезпечні прогулянки в ожеледицю в нетверезому стані. У стані сп’яніння травми
найчастіше важкі, всупереч поширеній думці, що п’яний падає завжди вдало.
— Якщо ви впали і через деякий час відчули біль у голові, нудоту, біль у суглобах,
утворилися пухлини, – терміново зверніться до лікаря в травмпункт, інакше можуть
виникнути ускладнення з поганими наслідками.
ДПРЗ -9 ГУ ДСНС України у Донецькій області застерігає та попереджає Бережіть своє
життя та своїх близьких!!!
При знаходженні вибухонебезпечного предмету (ВНП) або схожого на нього
предмета необхідно:
добре запам’ятати місце знаходження ВНП;
встановити попереджувальні знаки або огорожу навколо ВНП;
негайно оповістити про небезпечну знахідку в місцеві органи влади.
Для пристрою огорожі можливе використання різних підручних матеріалів
(жердини, мотузки, шматки матерії, каміння та інші).
При знаходженні ВНП категорично забороняється:
брати їх до рук, наносити по ним удари, робити спроби розібрати ВНП;
переносити або перекатувати з місця на місце;
кидати їх в вогнище або розводити над ними полум’я;
збирати та здавати їх як металобрухт.
Пам’ятайте: після вашого повідомлення піротехніки підрозділу ДСНС України
знешкодять ВНП встановленим порядком. Не допускайте самі та утримуйте
інших від порушень правил поведінки при знаходженні ВНП.
Негайно повідомляти місцевим органам влади про знаходження
вибухонебезпечних предметів – громадський обов’язок кожної людини!