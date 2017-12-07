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ПІДВИЩЕННЯ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ: КОМУ І СКІЛЬКИ ГРОШЕЙ ДОДАЛИ В ГРУДНІ

07.12.2017 Сюжети Комментариев нет
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Як і було передбачено Державним бюджетом на 2017 рік, з 1 грудня в Україні підвищився прожитковий мінімум. Від цього показника залежить розмір ряду соціальних виплат, зокрема, так звані «декретні» — допомога жінкам при вагітності та пологах.

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