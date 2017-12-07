ПІДВИЩЕННЯ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ: КОМУ І СКІЛЬКИ ГРОШЕЙ ДОДАЛИ В ГРУДНІ 07.12.2017 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Як і було передбачено Державним бюджетом на 2017 рік, з 1 грудня в Україні підвищився прожитковий мінімум. Від цього показника залежить розмір ряду соціальних виплат, зокрема, так звані «декретні» — допомога жінкам при вагітності та пологах. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ