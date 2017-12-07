ПРИКМЕТИ НА 7 ГРУДНЯ

За старовинною традицією, саме в цей день розпочинався так званий перший перевезення, під час якого влаштовувалися великі гуляння і перші катання на санях. Катерину в народі шанували як покровительку наречених і шлюбу, а тому, не дивно, що у цей день часто проводилися різні ворожіння та зустрічі для знайомства з хлопцями.
У церкви 7 грудня вшановується пам’ять святої мучениці Катерини Олександрійської, яка жила в III-IV ст. Отримавши прекрасну освіту, Катерина займалася вивченням робіт відомих письменників, філософів і лікарів, володіла кількома мовами, а також володіла прекрасним ораторським талантом. Була звернена в християнську віру сирійським ченцем. Переказ свідчить, що після хрещення Катерина побачила сон, в якому їй з’явився Ісус, вручивши спеціальне кільце. Після цього Катерина вирушила на церемонію жертвопринесення, яка проходила в язичницькому храмі за ініціативою імператора Максиміліана. Там Катерина закликала присутніх відректися від гріховного навчання. Вражений красою дівчини, Максиміліан спочатку намагався зупинити її угодами, але згодом зрозумів, що це марно, а тому, піддав Катерину катуванням. Правда, одне з знарядь тортур було зруйновано янголом, що спустився з неба. Коли про це дізналася дружина Максиміліана, то вона теж повірила в Бога і почала викривати свого чоловіка. В результаті, вона була страчена разом з Катериною.
7 грудня зазвичай починалися гуляння на санях. В сани першими садили молодят, які зіграли весілля минулої осені. До речі, саме в цей день молода вперше після вінчання виходила в люди. За саньми з молодятами зазвичай їхав справжній кортеж, в якому були присутні родичі та друзі. Обов’язково влаштовували бенкет. Якщо на неї не були запрошені маленькі діти, то їм обов’язково відправляли гостинці — солодощі та санки. Якщо ко-то не міг дозволити собі катання на санях, то брав звичайну дощечку і йшов кататися з гірок або з крутих берегів, виїжджаючи прямо на лід.
Молодята 7 грудня перебували в центрі уваги, так і прикмети цього дня в основному пов’язані з любов’ю і симпатіями. Вийшовши з дому, вони повинні були неодмінно пройти по кожуха з вивернутим хутром назовні — це дозволить захиститися від лихого ока. Дівчата ворожили на судженого. Вони відламували гілку від яблуневого дерева і клали її під подушку. Це дозволяло побачити уві сні судженого. Також дівчина могла взяти яку-небудь річ, що належить симпатичного хлопця, а потім колами катати навколо неї коровай, щоб хлопець точно так само колами навколо хати ходив. До речі, 7 грудня хлопець міг заявити про свою симпатію, запросивши дівчину покататися на санях. Люди стежили, хто до кого найчастіше сідає в сани 7 грудня, і вже на основі цього будували припущення, хто з ким укласти шлюбний союз.
Народні прикмети на 7 грудня
- Ясна погода на Катерину — буде морозна зима
- Тепла погода — морози вдарять тільки на Варварін день (після 17 грудня)
- Якщо людина народилася 7 грудня, то його талісманом є онікс
- Відлига і туман 7 грудня віщують мороза через 10 днів
- Сніг випав на суху землю — зимовий шлях встане, і наступний рік буде неврожайним
- Корови трясуть задніми ногами — чекаючи похолодання
- Кола навколо місяця віщують мороз
- Сонячні промені пучками спрямовуються догори — скоро почнеться завірюха
- Маленькі зірки на небі стануть прикметою до того, що скоро буде снігопад