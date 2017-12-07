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ГОРОСКОП НА 7 ГРУДНЯ

07.12.2017 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

У Овнів можливі проблеми з фінансами. Остерігайтеся шахраїв і стежте за гаманцем.

ТЕЛЕЦЬ

У Тельців продуктивний день. Вечір допоможе вам налагодити відносини з близькою людиною.

БЛИЗНЮКИ

Близнюкам захочеться командувати, але на роботі така поведінка не сподобається нікому. Задумайтесь про своє здоров’я.

РАК

У Раків не найвдаліший день. Краще не планувати важливих справ на сьогодні.

ЛЕВ

Левам потрібно уважніше поставитися до свого здоров’я і не приймати близько до серця конфлікти і суперечки в колективі.

ДІВА

Діви сьогодні згадають, що таке романтика. Краще не планувати на вечір доленосних рішень. А ось на роботі варто бути більш активним.

ТЕРЕЗИ

У Терезів прекрасний день. Все задумане — здійсниться.

СКОРПІОН

Скорпіонам зірки обіцяють підвищення. А ось в особистому житті спостерігається застій.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільцям варто більше часу приділяти собі. Вечір краще присвятити відпочинку.

КОЗЕРІГ

Козерогам сьогодні стоїть обачніше поводитися в людних місцях. Можливі проблеми на роботі.

ВОДОЛІЙ

Водоліям сьогодні крупно везе, але ось випробовувати долю в азартних іграх не варто.

РИБИ

У Риб тихий і рівний день, який принесе багато позитиву.

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