ГОРОСКОП НА 7 ГРУДНЯ

ОВЕН
У Овнів можливі проблеми з фінансами. Остерігайтеся шахраїв і стежте за гаманцем.
ТЕЛЕЦЬ
У Тельців продуктивний день. Вечір допоможе вам налагодити відносини з близькою людиною.
БЛИЗНЮКИ
Близнюкам захочеться командувати, але на роботі така поведінка не сподобається нікому. Задумайтесь про своє здоров’я.
РАК
У Раків не найвдаліший день. Краще не планувати важливих справ на сьогодні.
ЛЕВ
Левам потрібно уважніше поставитися до свого здоров’я і не приймати близько до серця конфлікти і суперечки в колективі.
ДІВА
Діви сьогодні згадають, що таке романтика. Краще не планувати на вечір доленосних рішень. А ось на роботі варто бути більш активним.
ТЕРЕЗИ
У Терезів прекрасний день. Все задумане — здійсниться.
СКОРПІОН
Скорпіонам зірки обіцяють підвищення. А ось в особистому житті спостерігається застій.
СТРІЛЕЦЬ
Стрільцям варто більше часу приділяти собі. Вечір краще присвятити відпочинку.
КОЗЕРІГ
Козерогам сьогодні стоїть обачніше поводитися в людних місцях. Можливі проблеми на роботі.
ВОДОЛІЙ
Водоліям сьогодні крупно везе, але ось випробовувати долю в азартних іграх не варто.
РИБИ
У Риб тихий і рівний день, який принесе багато позитиву.