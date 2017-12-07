ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 7 ГРУДНЯ

- 1678 — Луї Геннепін першим з-поміж європейців побачив Ніагарський водоспад.
- 1732 — у Лондоні відкрився театр Ковент-Гарден, домашня сцена Лондонського королівського балету та Лондонської королівської опери.
- 1940 — Аккерманська область перейменована в Ізмаїльську, обласний центр перенесено з Білгорода-Дністровського в Ізмаїл.
- 1941 — Японська авіація знищила американську морську базу Перл-Гарбор.
- 1972 — Вирушила 11-та та остання у програмі «Аполлон» пілотована людьми місія на Місяць.
- 1982 — У Форт-Ворті (Техас) уперше у світі застосована страта смертельною ін’єкцією.
- 1988 — Землетрус у Вірменії силою 6,9 бала зруйнував міста Спітак та Ленінакан. Загинуло близько 25 тисяч людей.
- 2009 — В США вийшла The Legend of Zelda: Spirit Tracks для Nintendo DS