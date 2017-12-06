6 ГРУДНЯ — ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

6 грудня 1991 року Верховна Рада України прийняла Закони «Про оборону України» та «Про Збройні Сили України». Рівно через два роки — 6 грудня 1993 року — ВРУ заснувала дату для проведення Дня Збройних Сил України. Вона була приурочена до дня прийняття закону «Про Збройні Сили України». Тому саме вона увійшла в історію сучасної Української держави як професійне свято української армії.
Збройні сили України — це військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності. Збройні сили України забезпечують стримування збройної агресії проти України та відсіч їй, охорону повітряного простору держави та підводного простору у межах територіального моря України.
Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України є Президент України. Безпосереднє керівництво Збройними силами України в мирний та воєнний час здійснює Головнокомандувач Збройних Сил України.