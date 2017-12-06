ІМЕНИНИ 6 ГРУДНЯ

Григорій — значення імені – «не спить», «бадьорий», «безсонний». Походження імені грецьке, від слова «григорео», що трактується як «пильнувати, пильнувати». Ім’я асоціюється з ідеальним християнином.
Макар — чоловіче ім’я, що має грецькі корені. Походження імені пов’язують з давньогрецькою міфологією: «Макаріос» – один з епітетів Зевса. Ім’я означає «благословенний», «блаженний», «щасливий».
Олександр — ім’я Олександр поєднує в собі два інших чоловічих імені: «andres» і «alexeo». Таким чином, в значенні імені Олександр об’єднані два поняття: «алекс» в перекладі з грецького означає «захищає», а «андрос» – «оберіг». В іншій трактовці ім’я Олександр означає «мужній захисник».
Олексій — чоловіче ім’я грецького походження. Давньо-грецьке походження імені пов’язане зі словами «захищати», «запобігати», «відбивати». Церковна форма цього імені – Алексій.
Федір — чоловіче ім’я, що має грецькі корені. Походження імені пов’язано з грецькими словами, які переводяться як «божество, Бог» і «подарунок, дар». Звідси і значення імені – «Божий дар», «дарований Богом».