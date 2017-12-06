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ЧЕРГА В ДИТЯЧІ САДИ ВЖЕ БІЛЬШЕ 50 ТИСЯЧ ДІТЕЙ

06.12.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявляє, що черга в дитячі сади складає 52 тис. Дітей за станом на 1 вересня. Про це вона повідомила в ході засідання уряду.

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