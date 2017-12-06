У МИРНОГРАДІ ЗАТРИМАЛИ НАРКОТОРГОВЦЯ «ЗІ СТАЖЕМ»

56-річний мешканець вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків, але знов взявся за виготовлення та продаж «зілля» іншим. Оперативна робота, проведена співробітниками кримінальної поліції протягом двох місяців, дала позитивний результат — наркозбувача затримано. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.
Співробітники Мирноградського відділення поліції протягом 2 місяців збирали докази того, що підозрюваний власноруч виготовляє та продає синтетичний наркотик. Отримавши ухвалу суду, поліцейські завітали до торговця з обшуком.
В одній з кімнат поліцейськими були виявлений медичний шприц, заповнений речовиною коричневого кольору, зовні схожу на наркотичну, а також грошові кошти.
Зловмисник затриманий. Речові докази направлені на дослідження.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.
Покровський відділ поліції
Донецької області