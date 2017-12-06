Актуально:

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПОКРОВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ ЗА СІЧЕНЬ-ЛИСТОПАД 2017 РОКУ

06.12.2017 Новини Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

6 грудня 2017 року  директор Покровського  міського центру зайнятості  Донецької області Микола Толмачов  розповів про результати роботи Покровського міського центру зайнятості за січень-листопад 2017 року.

Микола Іванович ознайомив присутніх зі станом ринку праці та професійно-кваліфікованим складом зареєстрованих безробітних: «Протягом одинадцяти місяців поточного року на обліку перебувало 1599 безробітних».

Також присутніх було проінформовано про надання соціальних послуг центру зайнятості безробітним та роботодавцям, розкрив основні напрями в роботі служби зайнятості в умовах модернізації, підвів підсумки роботи за поточний рік. З початку року працевлаштовано 1102 особи. Протягом 2017 року участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру прийняли участь 851 безробітних осіб.

Значна  увага приділяється працевлаштуванню вимушено переміщених осіб та учасників АТО. Статус  безробітного з початку 2017 року отримали 57 переселенців, з яких працевлаштовано  37 осіб.  16 осіб пройшли професійне навчання, 7 осіб взяли участь у громадських та роботах тимчасового характеру.

З початку 2017 року до Покровського МЦЗ Донецької області за сприянням у працевлаштуванні звернулися 19 демобілізованих військовослужбовців які брали участь в антитерористичній операції. Їм був наданий повний спектр послуг відповідно до чинного законодавства.

Всього з початку року за направленням центру зайнятості навчалося 374 безробітних, що на 68 осіб більше, ніж за поточний період 2016 року. Усі безробітні навчалися  під заявку роботодавців та були працевлаштовані.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар