6 грудня 2017 року директор Покровського міського центру зайнятості Донецької області Микола Толмачов розповів про результати роботи Покровського міського центру зайнятості за січень-листопад 2017 року.
Микола Іванович ознайомив присутніх зі станом ринку праці та професійно-кваліфікованим складом зареєстрованих безробітних: «Протягом одинадцяти місяців поточного року на обліку перебувало 1599 безробітних».
Також присутніх було проінформовано про надання соціальних послуг центру зайнятості безробітним та роботодавцям, розкрив основні напрями в роботі служби зайнятості в умовах модернізації, підвів підсумки роботи за поточний рік. З початку року працевлаштовано 1102 особи. Протягом 2017 року участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру прийняли участь 851 безробітних осіб.
Значна увага приділяється працевлаштуванню вимушено переміщених осіб та учасників АТО. Статус безробітного з початку 2017 року отримали 57 переселенців, з яких працевлаштовано 37 осіб. 16 осіб пройшли професійне навчання, 7 осіб взяли участь у громадських та роботах тимчасового характеру.
З початку 2017 року до Покровського МЦЗ Донецької області за сприянням у працевлаштуванні звернулися 19 демобілізованих військовослужбовців які брали участь в антитерористичній операції. Їм був наданий повний спектр послуг відповідно до чинного законодавства.
Всього з початку року за направленням центру зайнятості навчалося 374 безробітних, що на 68 осіб більше, ніж за поточний період 2016 року. Усі безробітні навчалися під заявку роботодавців та були працевлаштовані.