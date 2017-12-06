У церкві 6 грудня вшановується пам’ять Митрофана Воронезького, який відомий як єпископ православної церкви, що жив приблизно в XVII-XVIII столітті і є одним із святих.
Народився Митрофан в сім’ї благочестивих батьків, мав сина і був одружений. Однак овдовів в 40 років, після чого вирішив відправитися в Золотниковскую пустелю для того щоб прийняти постриг і стати ченцем. Значно пізніше Митрофан навіть стає настоятелем місцевого монастиря. У 1682 році стає єпископом Воронезьким. Відомо, що Митрофан дуже дбав про те, щоб зміцнити православ’я і позиції церкви, боровся з старообрядчеством, активно займався створенням нових обителей і приймав всі заходи для того, щоб підвищити моральний і духовний рівень священнослужителів.
З дня Митрофана, 6 грудня, судили про те, якою буде погода влітку. Зазвичай в цей час влаштовували гучні гуляння. Люди пекли пироги, варили пиво. Деколи для випічки інгредієнти збирали всім селом. Всі посиденьки 6 грудня супроводжувалися іграми та забавами. Відзначали остаточне встановлення санного шляху по снігу.
Цікавий був ще один обряд, за допомогою якого ворожили 6 грудня, про те, коли чекати людину з військової служби. Для цього ловили павука і садили його в банку. Щільно закривали банку і дивилися, чи живий павук через 6 днів. Якщо він залишиться живим, то і з солдатом все буде добре. До того ж, якщо павук після того, як його випустили на волю, починав плести павутину, то говорили, що солдат скоро повернеться додому.
Народні прикмети на 6 грудня
- Дме північний вітер, йде мокрий сніг на Митрофана — 6 червня вітер теж буде йти, і день буде дощовим
- Якщо людина народилася в день Митрофана 6 грудня, то вона буде прекрасним мисливцем, і удача буде супроводжувати його все життя. В якості талісмана такій людині потрібно обов’язково носити сапфір
- Йде дрібний сніг, вітер дме з північного боку — 6 червня буде холодний дощ
- Рідкісні хмари 6 грудня — прикмета до того, що буде холодна, але ясна погода
- Сонце за хмари ховається — буде буран.
- Ясний і місяць круторогий віщує заметіль взимку
- Якщо верхівки у листяних дерев порожевіли і піднялися вгору, то зима буде не дуже суворою
- Низькі хмари на небі — скоро буде похолодання
- Навколо місяця видно рожеві та тьмяні кільця — вірні ознаки того, що будуть тріскучі морози
- Хмари «горять» на заході — це віщує ясну погоду
- З неба шум долинає — буде заметіль