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НА ПОЗАЧЕРГОВІЙ СЕСІЇ У ПОКРОВСЬКУ РОЗПОДІЛИЛИ БЮДЖЕТ

06.12.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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6 грудня відбулась сорок шоста, позачергова сесія Покровського міської ради. Порядок денний складався з двох основних питань — внесення змін до міського бюджету та Програми економічного і соціального розвитку на 2017 рік.

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