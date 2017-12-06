НА ПОЗАЧЕРГОВІЙ СЕСІЇ У ПОКРОВСЬКУ РОЗПОДІЛИЛИ БЮДЖЕТ 06.12.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.6 грудня відбулась сорок шоста, позачергова сесія Покровського міської ради. Порядок денний складався з двох основних питань — внесення змін до міського бюджету та Програми економічного і соціального розвитку на 2017 рік. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:бюджет, бюджет 2017, бюджет 2018, Димитров, Доброполье, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, осень, Покровск, Покровськ, Родинское, Селидово, сессия, ТБ КАПРІ, тв капри, требушкин Додати коментар Отменить ответ