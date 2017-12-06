ЖАХЛИВЕ ПОТРІЙНЕ ВБИВСТВО СТАЛОСЯ У СМТ. ВЕЛИКА НОВОСІЛКА

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області зранку 6 грудня до поліції звернувся чоловік, який повідомив, що переймається через батька, який не відповідає на його дзвінки. Паралельно із тим він приїхав до будинку, де його батько проживав разом із родиною, та побачив жахливу картину: вбитих 56-річного чоловіка, його 46-річну дружину та 23-річного сина. Тіла загиблих виявили зв’язаними.
На місці події разом із слідчо-оперативною групою поліції перебуває Прокурор Донецької області Євген Бондаренко, а також співробітники Красноармійської місцевої прокуратури та судмедексперти.
Невідкладні слідчі дії тривають, встановлюється коло осіб, причетних до особливо тяжкого злочину.