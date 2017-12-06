ДОБРОПІЛЬСЬКІ ПРАВООХОРОНЦІ ВИЛУЧИЛИ МАЙЖЕ 10 КІЛОГРАМІВ НАРКОТИЧНОЇ РЕЧОВИНИ

54-річний чоловік планував переховати мішок із коноплею у себе вдома, але по дорозі був зупинений нарядом групи реагування патрульної поліції Добропільського відділення поліції, які і вилучили «наркозілля». Відносно правопорушника порушено кримінальне провадження.
Під час патрулювання міста Білозерське, наряд ГРПП звернув увагу на чоловіка, який йшов зі сторони покинутого будівництва із великим мішком. Зупинивши 54-річного місцевого мешканця і перевіривши вміст його ноші, правоохоронці виявили в мішку висушену та подрібнену коноплю.
Чоловік пояснив, що ще в вересні за містом зібрав «врожай» дикорослої коноплі, висушив його та залишив зберігатися в мішку на території покинутого будівництва, щоб іноді використовувати «травку» для особистих потреб. А сьогодні він вирішив свій «скарб» перенести до себе в гараж, однак був зупинений правоохоронцями, які і вилучили все наркозілля, яке важить більше ніж 9,5 кг.
Вилучена наркотична речовина направлена на експертизу.
Відносно правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.
Покровський відділ поліції
Донецької області