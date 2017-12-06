ГОРОСКОП НА 6 ГРУДНЯ

ОВЕН
Усередині Вас прокинеться егоїст.
ТЕЛЕЦЬ
Вашої енергії сьогодні вистачить на кілька електростанцій.
БЛИЗНЮКИ
Хтось все-таки підкорив Ваше серце, готуйтесь до романтики.
РАКИ
Ідеальний день для відновлення втрачених зв`язків.
ЛЕВ
Давня подія бентежить Вас, просто відпустіть ситуацію.
ДІВА
Чекайте на фінансову удачу, а потім відсвяткуйте це.
ТЕРЕЗИ
Сьогодні зможете вирішити давню проблему.
СКОРПІОН
Керівництво нарешті оцінить Ваш робочий потенціал.
СТРІЛЕЦЬ
Сьогодні Вас переповнює ніжність – не стримуйтесь.
КОЗЕРІГ
Весело розважтесь з дітьми, і не обов`язково своїми.
ВОДОЛІЙ
Вкладіть енергію у фізичну активність, більше рухайтесь.
РИБИ
Надзвичайний день, сповнений кохання та взаєморозуміння.