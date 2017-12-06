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ГОРОСКОП НА 6 ГРУДНЯ

06.12.2017 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Усередині Вас прокинеться егоїст.

ТЕЛЕЦЬ

Вашої енергії сьогодні вистачить на кілька електростанцій.

БЛИЗНЮКИ

Хтось все-таки підкорив Ваше серце, готуйтесь до романтики.

РАКИ

Ідеальний день для відновлення втрачених зв`язків.

ЛЕВ

Давня подія бентежить Вас, просто відпустіть ситуацію.

ДІВА

Чекайте на фінансову удачу, а потім відсвяткуйте це.

ТЕРЕЗИ

Сьогодні зможете вирішити давню  проблему.

СКОРПІОН

Керівництво нарешті оцінить Ваш робочий потенціал.

СТРІЛЕЦЬ

Сьогодні Вас переповнює ніжність – не стримуйтесь.

КОЗЕРІГ

Весело розважтесь з дітьми, і не обов`язково своїми.

ВОДОЛІЙ

Вкладіть енергію у фізичну активність, більше рухайтесь.

РИБИ

Надзвичайний день, сповнений кохання та взаєморозуміння.

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