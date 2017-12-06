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В УКРАЇНІ ОБ’ЄДНАЮТЬ ДЕРЖАВНІ ШАХТИ

06.12.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення «Національної вугільної компанії», яка об’єднає всі державні вугледобувні шахти.

 

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