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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 6 ГРУДНЯ

06.12.2017 Варто знати Комментариев нет
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  • 1240 — Київ було захоплено та поруйновано військом монгольського хана Батия
  • 1492 — перша експедиція Колумба відкрила острів Гаїті
  • 1637 — відбувся Кумейківський бій між козацьким і польсько-шляхетським військами, яким завершилось придушення повстання Павлюка.
  • 1768 — у Шотландії надруковано перше видання Britannica, всесвітньовідому та одну з найпопулярніших досі енциклопедій.
  • 1869 — у Південній Африці відкрито кімберлітові трубки, поклади алмазів. Нині регіон забезпечує 50 % світового видобутку алмазів.
  • 1877 — вийшов перший номер газети «Вашингтон пост»
  • 1877 — винахідник Томас Едісон зробив на своєму новому фонографі найперший запис людського голосу, процитувавши слова дитячої пісеньки «Мері мала маленьке телятко»
  • 1909 — відкритий Саратовський університет
  • 1917 — в порту Галіфакса вибухнуло французьке судно «Монблан», навантажене боєприпасами. Загинуло близько 2000 чоловік
  • 1921 — підписаний Англо-ірландський договір, по якому рівно через рік (6 грудня 1922) Ірландія здобула незалежність
  • 1943 — війська 2-го Українського фронту зайняли місто Олександрію Кіровоградської області.
  • 1991 — вступила в силу нова конституція Болгарської республіки.
  • 1991 — утворені Збройні сили України
  • 1991 — незалежність України визнали Естонія і Куба.
  • 1997 — військово-транспортний літак Ан-124 ВПС Росії впав на житловий будинок в Іркутську. Загинуло 72 людини
  • 2000 — відкритий ліверморій (стара назва — унунгексій) — хімічний елемент з атомним номером 116
  • 2003 — засновано Львівський муніципальний духовий оркестр «Галицькі Сурми» (тоді — Оркестр ветеранів військово-оркестрової служби)
  • 2008 — у Греції спалахнули масові заворушення через вбивство в Афінах поліцейським підлітка.
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