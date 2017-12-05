ЧТО ПРОИСХОДИТ С МИХЕИЛОМ СААКАШВИЛИ?

Экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили вывели из дома, где он проживает, в наручниках, сообщает 112 канал.
Сегодня утром соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил о том, что у него ломают дверь в квартиру.
На месте оказались работники СБУ, сам Саакашвили выбрался на крышу, откуда его впоследствии сняли. Позже на экс-губернатора надели наручники и вывели на улицу, где собравшиеся сторонники политика пытались помешать его вывести.
Микроавтобус, в котором находился Саакашвили, долго не мог выехать с Европейской площади. Его блокировали сторонники Саакашвили. Потом люди разбили окна в этой машине, выломали дверь и вытащили Саакашвили. Он сразу пошел в сторону парламента на митинг.
Адвокат политика Павел Богомазов сообщил, что Саакашвили подозревают «в содействии свержению государственного режима«.
В СБУ заявили, что Саакашвили задержан в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины (УК) («содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности»).
Генпрокурор Луценко лично решил раскрыть детали задержания и его причин. По версии правоохранителей, акции протеста, которые возглавлял Саакашвили, проводились за деньги беглого бизнесмена Сергея Курченко и были направлены на свержение власти в Украине. На эти цели бывший президент Грузии якобы получил полмиллиона долларов.
Организовал связь Саакашвили с Курченко, по версии следствия некто Северион Дангадзе. Всего Саакашвили якобы получил около полумиллиона долларов. Передачу Дангадзе половину этой суммы якобы зафиксировали украинские спецслужбы.
Суды ожидаются уже завтра, 6 декабря. Для Михаила Саакашвили прокуратура будет требовать меры пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.