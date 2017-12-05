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У ПОКРОВСЬКУ ПРИВІТАЛИ ВІЙСЬКОВИХ ТА ВОЛОНТЕРІВ

05.12.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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5 грудня у Покровському центрі творчості та дозвілля відбувся урочистий захід присвячений Дню Збройних Сил України та Дню волонтерів.

В ході урочистостей військовослужбовців привітав  Покровський міський голова Руслан Требушкін.

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