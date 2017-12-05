У ПОКРОВСЬКУ ПРИВІТАЛИ ВІЙСЬКОВИХ ТА ВОЛОНТЕРІВ 05.12.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.5 грудня у Покровському центрі творчості та дозвілля відбувся урочистий захід присвячений Дню Збройних Сил України та Дню волонтерів. В ході урочистостей військовослужбовців привітав Покровський міський голова Руслан Требушкін. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Биляев, всемирный день волонтеров, ВСУ, день ВСУ, Димитров, Доброполье, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, Селидово, ТБ КАПРІ, тв капри, требушкин Додати коментар Отменить ответ