РЯТУВАЛЬНИКИ ДЕБЛОКУВАЛИ ВОДІЯ, ЯКИЙ ПОСТРАЖДАВ У ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІЙ ПРИГОДІ

4 грудня о 19:35 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на трасі М-04 у Покровському районі Донецької області. За вказаною адресою негайно виїхали рятувальники 9-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління.
Бійці ДСНС, які прибули на місце події, з’ясували, що в результаті зіткнення двох автомобілів постраждав водій одного із транспортних засобів. Рятувальниками за допомогою бензорізу зрізали двері зі сторони водія автомобіля, за допомогою розтискача підняли панель приладів та деблокували ногу чоловіка. Постраждалого було передано співробітникам швидкої медичної допомоги, однак від госпіталізації чоловік відмовився.
Для надання допомоги від Головного управління залучалось 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.
ГУ ДСНС України у Донецькій області