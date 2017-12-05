РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В ДОБРОПОЛЬСКОМ ПУВКХ

На текущей неделе бригадой слесарей аварийно-восстановительных работ была произведена замена ввода диаметром 63мм протяженностью 15м по улице Пушкина, г.Белозерское. Специалистами выполнена замена аварийного участка водовода диаметром 219 мм протяженностью 5 м по улице Абрикосовой пгт.Александровка.
Помимо ликвидации аварийных ситуаций, происходящих при повреждении трубопроводов, в Добропольском ПУВКХ в плановом порядке выполнялись различные виды работ: обход по трассе водопроводных линий, проверка состояния и наличия крышек колодцев; проверка технического состояния сетевого оборудования (задвижек, пожарных гидрантов, колодцев и т. д.); обследование технического состояния вводов в здания; установка пластиковых люков на колодцы.