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РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В ДОБРОПОЛЬСКОМ ПУВКХ

05.12.2017 Новини Комментариев нет
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На текущей неделе бригадой слесарей аварийно-восстановительных работ была произведена замена ввода диаметром 63мм протяженностью 15м по улице Пушкина, г.Белозерское. Специалистами выполнена замена аварийного участка водовода диаметром 219 мм протяженностью 5 м по улице Абрикосовой пгт.Александровка.

Помимо ликвидации аварийных ситуаций, происходящих при повреждении трубопроводов, в Добропольском ПУВКХ в плановом порядке выполнялись различные виды работ: обход по трассе водопроводных линий, проверка состояния и наличия крышек колодцев; проверка технического состояния сетевого оборудования (задвижек, пожарных гидрантов, колодцев и т. д.); обследование технического состояния вводов в здания; установка пластиковых люков на колодцы.

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