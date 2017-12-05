ПРИКМЕТИ НА 5 ГРУДНЯ

В церкві 5 листопада вшановується пам’ять Якова Молодшого — одного з 70 апостолів, якого прозвали «братом Господнім». Версій походження даного прізвиська досить багато. Найбільш поширена та, згідно з якою Яків, насправді, був двоюрідним братом Ісуса. Також говорили, що він припадав сином Йосипа і народився ще до того моменту, як той заручився з Марією. Переказ свідчить, що в земному житті Яків спочатку не визнавав Ісуса Спасителем, але тільки після смерті і воскресіння Христа змінив свою думку. Також Яків відомий як перший єпископ Єрусалиму. У 63 роки він прийняв мученицьку смерть — язичники скинули його з ганку храму, а потім побили камінням.
У народі на 5 листопада було прийнято грати в так звані бджолині гри — їсти мед і наслідувати дзижчання бджіл. Говорили, що людина, яка досягне успіху в цих справах, буде гідно нагороджена — у неї бджоли влітку будуть добре роїтися, і вдасться зібрати багато меду. Намагалися 5 листопада також завершити всі роботи, пов’язані із заготівлею дров на зиму, і вважали, що, якщо впоратися з цим завданням вчасно, то в домі завжди тепло буде. Молилися Якову як покровителю чоловіків, які виконували складну і фізично важку роботу. Селяни перевіряли кінську збрую, робили гужі з сириці. Також існував звичай «закармліванія» землі. Для цього розламували вчорашній пиріг, який залишався після дня Казанської ікони Божої Матері, і його шматки розкидали по землі, залучаючи птахів. Люди вірили, що їх цвірінькання заспокоює землю, і це дозволить отримати хороший урожай на наступний рік.
Також 5 листопада дівчата ткали святкові віжки, які згодом планувалося використовувати для весільного поїзда, а потім дарували їх своїм нареченим. Увечері зазвичай вся родина збиралася разом і пила хмільне пиво з медом.
Народні прикмети на 5 листопада
- Якщо град 5 листопада пішов, або дрібна крихта видно — 22 листопада прийде справжня зима
- Багато снігу випало, і він не розтанув — зима буде теплою, а в наступному році можна буде очікувати хорошого врожаю
- Потрібно обов’язково 5 листопада вийти в поле і оглянути його, розкласти шматки пирога чи хліба для птахів — це дозволить залучити удачу
- Якщо людина народилася 5 листопада, то її талісманом є хрізоправ
- Якщо до цього дня хлопець з боргами не розрахується, то в наступному році, згідно з прикметами, точно не одружиться
- Дощ іде 5 листопада — рік буде врожайним
- Великий гріх — вирушити в дорогу на возі з одного голоблею
- Обов’язково потрібно подумати в цей день про майбутній урожай, оскільки саме зараз думки матеріальні
- Якщо дров багато нарубати — за прикметами, в будинку буде тепло і затишно
- Чим більше меду з’їж — тим більше його збереш в наступному році
- Доручатися до сторонніх людей в цей день не можна — поганий знак