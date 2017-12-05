ПОНАД 645 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ ЄДИНОГО ПОДАТКУ НАДІЙШЛО ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ДОНЕЧЧИНИ

За підрахунками фахівців фіскальних органів Донеччини від платників, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, з початку 2017 року надійшло майже 645,5 млн грн, що на 49% перевищує надходження відповідного періоду минулого року.
Найбільшу частку надходжень єдиного податку забезпечили фізичні особи – підприємці, сплативши понад 390 млн гривень. Порівняно з січнем – листопадом 2016 року сплата податку фізичними особами зросла на 160 млн гривень.
Від сільгосппідприємств – платників єдиного податку четвертої групи, які використовують земельні угіддя області, за підсумками одинадцяти місяців надійшло понад 163 млн грн, що на 25 млн грн більше показників відповідного періоду минулого року.
Натомість юридичні особи третьої групи спрямували до місцевих бюджетів більш ніж 91 млн грн єдиного податку, що майже на 19 млн грн перевищує показники 2016 року.
На даний час у Донецькій області зареєстровано понад 41 тис. суб’єктів підприємницької діяльності, які застосовують спрощену систему оподаткування.
Зростання надходжень єдиного податку до місцевих бюджетів Донеччини демонструє дієвість спрощеної системи оподаткування, а також є результатом ефективної взаємодії територіальних органів фіскальної служби з представниками бізнес-спільноти.
Підприємці Донеччини, що застосовують спрощену систему оподаткування, сумлінним ставленням до обов’язку сплачувати податки допомагають розвитку свого регіону та країни в цілому.