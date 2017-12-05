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МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА УКРАЇНЦІВ МОЖЕ БУТИ 4 100 ГРИВЕНЬ

05.12.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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Мінімальну зарплату до 4 100 грн. Президент України Петро Порошенко обіцяє збільшити в наступному році. Але не з початку року. З 1 січня 2018 року мінімалку повинні підвищити на 524 гривні.

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