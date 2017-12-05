МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА УКРАЇНЦІВ МОЖЕ БУТИ 4 100 ГРИВЕНЬ 05.12.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Мінімальну зарплату до 4 100 грн. Президент України Петро Порошенко обіцяє збільшити в наступному році. Але не з початку року. З 1 січня 2018 року мінімалку повинні підвищити на 524 гривні. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, Доброполье, зарплата, капрі, красноармейск, Минималки, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, Селидово, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ