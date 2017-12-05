Мешканець Селидового добровільно видав правоохоронцям набої

Багато громадян, знайшовши зброю чи боєприпаси, залишають їх собі, при цьому не усвідомлюють, на яку небезпеку наражають і себе, і оточуючих. Але, є і законослухняні громадяни, які виявивши небезпечні предмети, відразу повідомляють в поліцію. Так вчинив і 29-річний мешканець Новогродівки.
Чоловік звернувся до поліції із повідомленням про те, що хоче видати набої, які щойно знайшов. Містянин розповів, що збирав залишки вугілля біля терикону і знайшов набої. Він відразу вирішив віднести небезпечні предмети до місцевого відділення поліції.
Правоохоронці вилучили 10 набоїв різного калібру та направили їх на експертизу.
Відповідно до ч. 3 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України чоловіка буде звільнено від кримінальної відповідальності.
Вчинок мешканця Новогродівки має бути прикладом для всіх незаконних «зберігачів» зброї та боєприпасів.
Покровський відділ поліції
Донецької області